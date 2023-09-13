В Варшаве появится польско-американский центр по подготовке кадров для АЭС

Главной целью центра станет подготовка специалистов для польской атомной энергетики, отметила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Польско-американский учебный центр по подготовке специалистов для атомных электростанций (АЭС) будет создан в Варшаве уже в этом году. Об этом сообщила агентству РАР министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

"Американцы решили, что в Польше будет создан учебный центр для атомной энергетики для [стран] Центральной и Восточной Европы. Центр откроется в Варшаве уже в этом году", - сказала она.

По словам министра, главной целью центра станет подготовка специалистов для польской атомной энергетики.

Анна Москва добавила, что со стороны США новое учреждение будет курировать министерство энергетики, а со стороны Польши - министерство климата и окружающей среды.

Начало строительства первой польской АЭС запланировано на 2026 год. Первый ее реактор типа АР1000 Westinghouse мощностью 1,1 ГВт должен дать ток в 2033 году. Местом для строительства АЭС выбран населенный пункт Любятово-Копалино неподалеку от побережья Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в 100 млрд злотых (около $25 млрд).