Владелец брендов Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел из бизнеса в России

После 17 августа единственным владельцем ООО "Пивиэйч Сторс Рус" стал Денис Щукин, а юридическое лицо было переименовано в ООО "Ритэйл Экселенс"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Компания PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, в середине августа вышла из российского бизнеса, следует из данных ЕГРЮЛ.

До 17 августа владельцами ООО "Пивиэйч Сторс Рус" выступали PVH B.V. (с долей 99,99%) и PVH Europe B.V. (0,01%). После этой даты единственным владельцем организации стал Денис Щукин, а юридическое лицо было переименовано в ООО "Ритэйл Экселенс".

Газета "Коммерсантъ", ранее написавшая об изменениях среди собственников, со ссылкой на данные в социальных сетях указывала, что Щукин с 2018 года занимает должность директора розничной сети PVH в России. PVH приняла решение приостановить работу на территории России еще с 7 марта 2022 года.

Американская PVH Corp. (до 2011 года - Phillips-Van Heusen Corporation) - одна из крупнейших компаний в сфере моды и lifestyle. Компания основана в 1881 году, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. PVH владеет брендами Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Warner's, Olga, True & Co. Компания ведет деятельность в более 40 странах, ее выручка по итогам 2022 финансового года составила $9,024 млрд.