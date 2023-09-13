В Москве объем производства продуктов питания вырос более чем на четверть за семь месяцев

Объемы поставок московских производителей продовольствия выросли на 8,2%, достигнув отметки в 338,9 млрд рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Пищевые предприятия Москвы за первые семь месяцев текущего года нарастили производство продукции более чем на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

"В Москве действуют свыше 250 предприятий пищевой отрасли, на которых трудятся более 60 тыс. человек. За первые семь месяцев 2023 года объем производства пищевой продукции в Москве увеличился на 26,2%. Объемы поставок московских производителей продовольствия выросли на 8,2%, достигнув отметки в 338,9 млрд рублей. Наиболее высокую динамику показали отгрузки фруктов и овощей и молочной продукции", - привели в сообщении слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе добавили, что с начала текущего года рост переработки и консервирования мяса и мясной пищевой продукции составил 56%, рыбы, ракообразных и моллюсков - 44,3%, а овощей и фруктов - 11,6%.

"Столичные производители продуктов питания активно пользуются системной поддержкой города: так, 24 из них имеют статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые льготы. Сэкономленные средства они могут направить на развитие производства, например, на закупку или модернизацию оборудования", - процитировали в прес-службе руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.