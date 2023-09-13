13 сентября, 07:51

Греф заявил, что разумная политика в налогообложении будет превалировать в России

В Сбере ранее сообщили, что банк уплатит в бюджет до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Разумная политика в налогообложении будет превалировать в России, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Разовый налог он сразу же обсуждался правительством как разовый и возможно дальнейшее повышение налогов, но этого налога точно не будет. Я думаю, правительство всегда будет искать компромисс между необходимостью выполнения фискальной функции бюджета и сохранением экономического роста, поэтому мы думаем, что все-таки эта такая разумная политика в сфере налогообложения она будет превалировать", - сказал он.

Ранее в Сбере сообщили, что банк уплатит в бюджет до 3 млрд рублей налога на сверхприбыль в срок до 30 ноября 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей. 

Теги:
РоссияГреф, Герман Оскарович
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