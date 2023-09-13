МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,2 млн б/с

Агентство отмечает, что рост мирового спроса резко замедлится примерно до 1 млн баррелей в сутки в 2024 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на уровне 2,2 млн баррелей в сутки, до 101,8 млн баррелей в сутки, говорится в отчете МЭА.

"Мировой спрос на нефть по-прежнему будет расти на 2,2 млн баррелей в сутки в 2023 году, до 101,8 млн баррелей в сутки, что обусловлено ростом потребления авиакеросина в Китае и нефтехимического сырья", - считает МЭА.

По данным МЭА, несмотря на сложную экономическую ситуацию, Китай в 2023 году будет обеспечивать 75% прироста или 1,6 млн баррелей в сутки из общего объема в 2,2 млн баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что рост мирового спроса резко замедлится примерно до 1 млн баррелей в сутки в 2024 году, "поскольку восстановление экономики выдохлось", а рост числа электромобилей и удаленная работа еще больше сдерживают потребление.