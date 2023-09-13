Россия сохранила добычу нефти в августе на уровне июля

Она составила 9,48 млн б/с

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Россия сохранила добычу нефти в августе 2023 года на уровне предыдущего месяца - 9,48 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом доходы РФ от нефтеэкспорта, по оценке агентства, выросли на $1,8 млрд, до $17,1 млрд, поскольку рост цен компенсировал снижение поставок.

В начале августа вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия полностью выполняет обязательства по добровольному сокращению добычи, и показатель держится на уровне 9,5 млн б/с.

МЭА считает, что сокращение добычи нефти Саудовской Аравией и Россией приведет к существенному ее дефициту на мировом рынке в четвертом квартале, а продление странами дополнительных сокращений может повлечь выпадение добычи в 1 млн б/с в четвертом квартале.

В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года, а после состоявшейся 4 июня в Вене встречи ОПЕК+ решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года. В августе РФ также сокращала поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с. В начале сентября решение о снижение поставок на 300 тыс. б/с было продлено до конца года.

При этом Новак в августе говорил, что нефтяные компании РФ будут самостоятельно принимать решение о том, сокращать ли добычу или экспорт нефти в рамках задачи по снижению поставок.