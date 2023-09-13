Пушилин объяснил высокие цены на топливо в ДНР уничтожением нефтебаз

Врио главы ДНР пояснил, что цена на нефть на бирже сейчас растет, что сказывается и на ситуации в регионе, где топливо не хранят, а только завозят

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цены на бензин и дизтопливо выросли в ДНР и сейчас выше, чем в соседних регионах, из-за уничтожения Вооруженными силами Украины гражданских нефтебаз в регионе. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

"С ценами на продукты питания ситуация немного лучше, жалоб меньше, но у нас сейчас с топливом вопрос. У нас цена выше, чем в соседних регионах, потому что противник "повыбивал" все гражданские нефтебазы, у нас все с колес", - сказал Пушилин.

Он пояснил, что сейчас цена на нефть на бирже растет, что сказывается и на ситуации в регионе, где топливо не хранят, а только завозят. В соседней Ростовской области есть нефтебазы, потому изменения в цене и колебания на бирже гораздо меньше заметны, цены растут постепенно.