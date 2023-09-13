Данные с беспилотников смогут автоматически становиться доказательствами нарушений в РФ

Заместитель председателя кабмина Виктория Абрамченко сообщила, что с 2024 года беспилотники будут использоваться для мониторинга лесных пожаров

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российское правительство разработает изменения в законодательство для автоматического применения данных с беспилотников в качестве доказательной базы при обнаружении различных нарушений земельного и природоохранного законодательства. Об этом заявила заместитель председателя кабмина Виктория Абрамченко в Telegram-канале.

"Вчера прошла стратегическая сессия под руководством председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина по развитию беспилотных авиационных систем. <...> Попросили председателя правительства дополнительно поручить нам внести изменения в законодательство в целях безусловного, автоматического применения данных с беспилотных авиационных систем в качестве доказательной базы при обнаружении различных нарушений. От земельного до природоохранного законодательства", - написала Абрамченко.

По ее словам, уже с 2024 года беспилотники будут использоваться для мониторинга лесных пожаров. При этом важно "раскачать" применение аппаратов, чтобы стоимость летного часа беспилотника была существенно меньше летного часа классического авиапатрулирования. Кроме того, мониторинг особо охраняемых природных территорий позволит исследовать объекты животного мира, вести учет видов и численности животных, вести борьбу с браконьерством и пресекать незаконную хозяйственную деятельность.

Также беспилотники помогут вести мониторинг объектов обращения с отходами, эксплуатации и рекультивации полигонов. Кроме того, они помогут отслеживать реальную остаточную вместимость объектов размещения отходов. В сельском хозяйстве можно будет контролировать внесение пестицидов и агрохимикатов, следить за вегетативным состоянием посевов, считать ущерб от неблагоприятных погодных условий, отметила Абрамченко.

"[С помощью БАС будет проводиться] мониторинг состояния недр и контроль за соблюдением лицензионных требований. С помощью беспилотных авиационных систем сможем проводить комплексную геофизическую съемку в рамках региональных геолого-съемочных работ, наблюдать за опасными экзогенными геологическими процессами, например, оползнями. Мониторинг состояния водных объектов. Он позволит проводить предпаводковое и послепаводковое обследование, выявлять загрязнения прибрежных защитных полос и водоохранных зон", - рассказала Абрамченко.