"Россети" не ведут переговоры о покупке сетевых активов "Русгидро" на Дальнем Востоке

Решение может принять государство как акционер, заявил глава компании Андрей Рюмин

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Россети" не ведет переговоров о приобретении сетевых активов "Русгидро" на Дальнем Востоке. Решение может принять государство как акционер, заявил журналистам в ходе Восточного экономического форума глава "Россетей" Андрей Рюмин.

"Это решение государства как акционера. Акционер принимает решение, как ему распоряжаться имуществом. Мы инициативы не проявляли. На данный момент не являемся стороной обсуждений, в переговорах не находимся", - сказал он.

В апреле сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития прорабатывают вопрос о разделении "Русгидро" на генерацию и сети при включении регионов Дальнего Востока в ценовую зону оптового энергорынка, которое запланировано на 2024 год. Тогда уточнялось, что это касается не столько конкуренции, сколько конкретно соблюдения требований запрета на совмещение видов деятельности (передачи и купли-продажи электроэнергии - прим. ТАСС).

Замглавы Минэнерго РФ Павел Сниккарс позднее пояснял журналистам, что вхождение в ценовую зону оптового энергорынка касается права собственности на определенные виды деятельности. Он отмечал, что существует дорожная карта, в процессе реализации которой будет рассматриваться этот вопрос.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.