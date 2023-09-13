Эксперт заявил, что цена нефти вряд ли поднимется выше $100 за баррель

Доцент финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов считает, что это приведет к стагнации спроса

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цена на нефть на мировом рынке вряд ли поднимется выше $100 за баррель, так как это приведет к негативному влиянию на спрос, стагнации, а значит, к очередному падению котировок. Такое мнение высказал эксперт "ИнфоТЭК", доцент финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По мнению эксперта, в перспективе ценовые тренды будут зависеть от динамики спроса, риски со стороны которого остаются высокими из-за стагнации потребления энергоресурсов в Европе и, возможно, в США.

"Поэтому Россия и Саудовская Аравия, а также альянс ОПЕК + в целом стремятся плотно контролировать ситуацию и за счет продления сокращения добычи ограничивают предложение. По сути, сегодня все козырные карты - на руках у ключевых производителей, и они будут стремиться к достижению своей стратегической цели, то есть к поддержанию стоимости барреля на уровне около $90 с возможными всплесками до $100. Но вряд ли стоит ожидать цен выше $100, так как это привело бы к негативному влиянию на спрос, к его стагнации, а значит, к очередному падению котировок", - считает эксперт, его цитирует "ИнфоТЭК".

Организация стран - экспортеров нефти прогнозирует, что спрос на нефть в мире вырастет в 2023 году на 2,4 млн б/с и на 2,2 млн б/с в 2024 году. В абсолютном значении показатели могут составить 102,1 млн б/с в 2023 году и около 104,3 млн б/с в 2024 году. В следующем году, как ожидают в ОПЕК, устойчивый рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая поддержат спрос на нефть. Международное энергетическое агентство также сохранило свой прогноз роста спроса на нефть в мире в 2023 году на уровне 2,2 млн б/с, до 101,8 млн б/с.