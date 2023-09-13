Инвестор вложит более 1 млрд рублей в производство косметических средств в Подмосковье

На новой производственной площадке будет создано 75 рабочих мест

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Виэнти продакшн групп" реализует проект по производству косметических средств на территории индустриального парка "Есипово" в Московской области, общий объем инвестиций в развитие предприятия превышает 1 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС зампредседателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций в реализацию проекта в Солнечногорском городском округе составит свыше 1 млрд рублей. На новой производственной площадке будет создано 75 рабочих мест. На предприятии уже запустили первые производственные линии и приступили к выпуску косметической продукции. Весь проект будет реализован в течение пяти лет", - сказала Зиновьева.

Она отметила, что производство уходовой косметики реализуется на территории индустриального парка "Есипово", управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области.

"Сейчас на предприятии в промышленном коворкинге "Индастриал сити" приступили к выпуску первой продукции для одной из крупнейших ритейл-сетей страны. В 2024 году производственные мощности компании позволят в год производить более 20 млн упаковок зубных паст, 10 млн единиц продукции средств по уходу для лица и тела и около 7-8 млн единиц продукции средств по уходу для волос. И это не предел: ежегодно до вывода предприятия на полную мощность компания планирует увеличивать объемы выпускаемой продукции на 10-15%. Поскольку "Виэнти продакшн групп" является контрактным производителем, то выпускать свою косметическую продукцию на этом предприятии сможет любая компания", - добавил гендиректор Корпорации развития региона Владимир Слипенькин, его слова привели в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

В пресс-службе также добавили, что ассортимент выпускаемой продукции компании включает в себя более 300 позиций различных средств для взрослых и детей. На новом производстве будут производить все виды уходовой косметики - зубные пасты, ополаскиватели для полости рта, косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни, бальзамы для волос, скрабы, обертывания, детские средства для купания и многое другое. Планируется, что ближайшее время в линейке также появится декоративная косметика.