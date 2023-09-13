Стартап-экспедиция охватит 18 регионов Арктики и Дальнего Востока

Объем призового фонда составит 8 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. "Арктическая стартап-экспедиция: Дальний Восток и Арктика России" (АСЭ ДАР) охватит 18 регионов. Об этом сообщили журналистам в Фонде развития инноваций Республики Саха (Якутия) по итогам презентации проекта на полях ВЭФ.

"Мероприятие пройдет в формате конкурса по восьми направлениям, включая кино, анимацию, архитектуру, разработку игр, дизайн одежды, и охватит 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, а финалы пройдут в восьми городах. Общий призовой фонд АСЭ ДАР составляет 8 млн рублей", - сообщили в фонде.

Проект направлен на развитие человеческого капитала регионов Дальнего Востока и Арктики через поддержку инициатив и проектов креативной экономики. Экспедиция проводится при поддержке министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительства Республики Саха (Якутия). Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов окажет поддержку АСЭ ДАР через Дальневосточный проектный офис Центра развития креативной экономики.

"Арктическая стартап-экспедиция Дальний Восток и Арктика России" является продолжением уникального проекта - дальневосточной стартап-экспедиции, которую Якутия запустила еще в 2019 году. Тогда фокус экспедиции был направлен на поиск технологических стартапов. АСЭ ДАР, помимо IT, охватит практически все ключевые творческие отрасли.

В фонде уточнили, что конкурс пройдет в несколько этапов: заочные этапы и финальные этапы восьми направлений, а итоговое мероприятие пройдет на федеральном уровне в 2024 году.

Финалы конкурсов начнутся с 29 сентября. Первый финал АСЭ ДАР пройдет в Хабаровске по направлению "Компьютерная графика и анимация" в рамках Международного фестиваля анимационного кино "Анимур".

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом является "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.