Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод

Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома" на территории ТОР "Амурская"

СВОБОДНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ), расположенный в районе города Свободного в Амурской области.

Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома" на территории ТОР "Амурская". К реализации проекта было привлечено порядка 1 тыс. поставщиков оборудования и свыше 100 подрядных организаций, говорится в справочных документах к мероприятию. В пиковые моменты на площадке Амурского ГПЗ было задействовано порядка 35 тыс. строителей. Размер основной строительной площадки завода - около 900 га, что сравнимо с площадью 1,1 тыс. футбольных полей.

Мощность переработки Амурского ГПЗ - 42 млрд куб. м природного газа в год. Проект предусматривает эксплуатацию шести технологических линий мощностью 7 млрд куб. м в год каждая. А также трех установок очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 млрд куб. м газа в год каждая. На Амурский ГПЗ по газопроводу "Сила Сибири" поступает многокомпонентный газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. На заводе происходит разделение сырьевого газа на фракции, которые будут направляться для глубокой переработки и использования в газохимической и других отраслях промышленности.

После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 млрд куб. м метановой фракции; 2,4 млн тонн этана; 1,5 млн тонн сжиженных углеводородных газов; 200 тыс. тонн пентан-гексановой фракции; 60 млн куб. м сверхчистого гелия.

Весь метан направляется в КНР по договорам долгосрочной поставки. Одним из ключевых продуктов Амурского ГП3 является гелий, очищенный до 99,9999%. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР "Надеждинская" в Приморском крае поблизости от морских портов.

Для персонала Амурского ГПЗ в Свободном строится жилой микрорайон Алексеевский на 5 тыс. жителей. Всего будет возведено 42 пятиэтажных дома на 1,5 тыс. квартир и 36 таунхаусов на 148 квартир. На территории микрорайона разместятся детский сад с крытым бассейном, школа, поликлиника со взрослым и детским отделениями, центр культуры и досуга, универсальный магазин, центр бытового обслуживания, универсальный спортивно-тренировочный комплекс. После выхода на полную мощность на заводе будут работать более 3,2 тыс. человек.