Бизнес по виноделию основателя ГК "Дело" Шишкарева временно заморозили

Как отметил основатель группы компаний Сергей Шишкарев, "земля хорошая, но не сейчас"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Винодельческий бизнес основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева временно заморожен. Об этом он рассказал журналистам в рамках Восточного экономического форума.

"Заморожен. Земля хорошая, но не сейчас", - ответил Шишкарев на соответствующий вопрос журналистов.

В ноябре 2022 года была создана компания "Винодел" в районе Новороссийска. Одним из ее соучредителя является ГК "Дело" с долей в бизнесе 75%. Основной вид деятельности новой компании - выращивание винограда.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

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