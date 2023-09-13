13 сентября, 12:00,
обновлено 13 сентября, 12:01
Восточный экономический форум

Бизнес по виноделию основателя ГК "Дело" Шишкарева временно заморозили

Как отметил основатель группы компаний Сергей Шишкарев, "земля хорошая, но не сейчас"

ВЛАДИВОСТОК, 13 сентября. /ТАСС/. Винодельческий бизнес основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева временно заморожен. Об этом он рассказал журналистам в рамках Восточного экономического форума.

"Заморожен. Земля хорошая, но не сейчас", - ответил Шишкарев на соответствующий вопрос журналистов.

В ноябре 2022 года была создана компания "Винодел" в районе Новороссийска. Одним из ее соучредителя является ГК "Дело" с долей в бизнесе 75%. Основной вид деятельности новой компании - выращивание винограда.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация