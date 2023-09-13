Вице-канцлер ФРГ приветствовал действия Еврокомиссии в отношении электроавтомобилей из КНР

Роберт Хабек заявил, что если расследование подтвердит наличие массовых нарушений правил конкуренции, будут приняты соответствующие меры

БЕРЛИН, 13 сентября. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") приветствовал решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске расследования по субсидиям в отношении китайских электрических автомобилей, отметив, что если расследование подтвердит наличие массовых нарушений правил конкуренции, будут приняты соответствующие меры.

"Речь идет о недобросовестной конкуренции, а не о том, чтобы не допустить попадания эффективных дешевых автомобилей на европейский рынок", - сказал Хабек. "Мы, конечно, должны принять меры", - заметил министр, уточнив, что это произойдет в том случае, если расследование ЕК подтвердит наличие массовых нарушений правил конкуренции.

В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза", заявила, что Еврокомиссия запускает расследование по субсидиям в отношении китайских электрических автомобилей. Глобальные рынки, по ее словам, заполнены более дешевыми китайскими электрическими автомобилями. "И цены на них искусственно установлены на низком уровне благодаря государственным субсидиям. Это создает перекос на наших рынках", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее газета Financial Times указала, что Пекин ужесточил правила выдачи лицензий на производство электромобилей в Китае. По данным исследовательской организации BloombergNEF, в 2022 году в Китае было продано (с учетом машин с гибридным двигателем) 5,67 млн электромобилей, это более половины общемирового количества. Ранее правительство КНР использовало различные механизмы для поощрения производства таких транспортных средств. В их число входили субсидии для покупателей и производителей электрокаров, а также развитие соответствующей инфраструктуры.