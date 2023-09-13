Росатом получил разрешение на производство одного из самых востребованных в мире изотопов

Речь идет о лютеции-177

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Росэнергоатом (РЭА, электроэнергетический дивизион Росатома) готов начать наработку одного из самых востребованных в мире изотопов - лютеция-177. Как сообщает пресс-служба РЭА, Ленинградская АЭС (входит на правах филиала в РЭА) получила разрешение Ростехнадзора на наработку этого изотопа сразу на двух энергоблоках.

Лютеций-177 демонстрирует высокую эффективность в диагностике и адресной терапии онкологических заболеваний, отмечается в сообщении. Сегодня радиофармпрепараты с лютецием-177 применяются для эффективного лечения множества заболеваний, например, опухолей, которые могут возникать в желудке, прямой кишке, поджелудочной железе, тонкой и толстой кишке, надпочечниках и щитовидной железе. Лечение лютецием-177 хорошо подходит и для случаев, когда болезнь находится в запущенной стадии, есть метастазы, в частности, при раке, который устойчив к гормональным препаратам и к химиотерапии, а также если опухоль нельзя удалить хирургически.