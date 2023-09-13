Дополнительные поставки топлива проведут аграриям Ставрополья перед осенним севом

Запас дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций края составляет более 38,7 тыс. тонн, запас бензина - более 3,9 тыс. тонн

СТАВРОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья получат дополнительно 45 тыс. тонн топлива перед началом осеннего сева, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Ранее краевые парламентарии сообщали о риске срыва посевной кампании из-за роста цен на топливо.

"Разговаривал с руководством компании "Лукойл", договорились о поставке 45 тыс. тонн топлива для ставропольских аграриев, которые сейчас завершают уборку урожая и готовятся к новой посевной. Поручил руководителю Минпрома края Ивану Ивановичу Ковалеву отработать вопрос мелкооптовых поставок и насыщения топливом заправочных станций "Газпрома" и других производителей", - написал он в Telegram-канале.

Владимиров отметил, что вопрос обеспеченности топливом взят в регионе на постоянный контроль. Ранее депутаты думы Ставрополья направили обращение в правительство РФ из-за роста стоимости горюче-смазочных материалов. Парламентарии отмечали, что повышение цены привело к нехватке топлива.

Дополнительные поставки топлива позволят увеличить его запас более чем вдвое. По данным краевого Минсельхоза, запас дизельного топлива на нефтебазах сельскохозяйственных организаций края составляет более 38,7 тыс. тонн, запас бензина - более 3,9 тыс. тонн. Сев озимых во время осенних полевых работ на Ставрополье необходимо провести на площади в 2 млн гектаров.