В Узбекистане ограничили международные денежные переводы Qiwi

При этом внутри республики пользователи системы по-прежнему могут оплачивать с кошелька услуги местных провайдеров

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Платежная система электронных денег Qiwi Uzbekistan российского провайдера платежных сервисов Qiwi включена в список сервисов, которым в Узбекистане ограничили международные денежные переводы. Об этом сообщила пресс-служба Qiwi Uzbekistan.

"Остаются недоступными любые переводы на карты, переводы на кошельки Qiwi Россия и Qiwi Казахстан, а также оплата иностранных сервисов и финансовых услуг", - говорится в сообщении на сайте платежной системы. При этом уточняется, что внутри республики пользователи системы по-прежнему могут оплачивать с кошелька услуги местных провайдеров, а также переводить деньги между кошельками Qiwi Uzbekistan.

Ранее в Узбекистане по решению ЦБ приостановили трансграничные денежные переводы крупнейшие в республике платежные сервисы Oson и Pay Way. Финансовый регулятор объяснил этот шаг защитой финансовой системы страны. По его данным, при осуществлении трансграничных переводов платежные сервисов не имеют возможности полностью выполнять требования законодательства.

К настоящему времени в Узбекистане зарегистрированы около 50 платежных систем, которые являются одним из главных каналов переводов денег миллионов трудовых мигрантов, большая часть которых работают в России, на родину.

Платежная система Qiwi Uzbekistan была зарегистрирована и внесена в реестр электронных денег Центробанком Узбекистана в ноябре 2021 года. По данным реестра, эмитентом электронных денег выступает местный Uzum Bank, оператором системы - компания Pay Sys.