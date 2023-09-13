Болгария ждет от "Лукойла" надежных поставок и предсказуемых цен на топливо

Президент республики Румен Радев подчеркнул хорошее сотрудничество и открытый диалог технического правительства с компанией

СОФИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Болгарии ждут от компании "Лукойл" надежных поставок и предсказуемых цен на топливо. Об этом сообщает пресс-секретариат президента Болгарии по итогам встречи Румена Радева с руководством российской компании.

"Президент Радев подчеркнул хорошее сотрудничество и открытый диалог технического правительства с "Лукойлом", в результате которого цены на топливо были снижены до самого низкого уровня в ЕС, а компания сменила юридический адрес, переехав из Швейцарии в Болгарию, и начала платить здесь налоги", - отмечено в сообщении.

Ранее представители "Лукойла" встретились с премьер-министром Николаем Денковым, который поставил вопрос о регулярном внесении авансовых платежей по налогам. Правительственная пресс-служба утверждает, что "Лукойл" подтвердил готовность выполнять свои обязательства, а "Лукойл нефтохим Бургас" перейдет на переработку нероссийской нефти в разумные сроки.

Российский источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС, что "диалог с болгарской стороной идет трудно, но продолжается".

Ранее власти Болгарии взяли на себя полный контроль над терминалом Росенец, заявив, что не намерены выплачивать компенсаций "Лукойлу" в связи с прекращением действия соглашения о концессии.

Концессионный договор с "Лукойл нефтохим Бургас" был расторгнут на основании поправок в закон о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине, принятых парламентом 21 июля. Нефтяная компания указала, что не видит оснований для расторжения договора, напомнив, что он был заключен в 2011 году сроком на 35 лет. Сейчас парламент рассматривает инициативу правящего большинства о досрочном прекращении поставок для нужд компании российской сырой нефти.