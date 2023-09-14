Более 40% россиян хотели бы переехать жить за город

Чаще всего в опросе, проведенном банком "Открытие", о таком желании высказались жители Урала

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 40% опрошенных россиян хотели бы жить за городом, чаще всего о таком желании высказывались жители Урала (47%), реже других - Северного Кавказа (32%). Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие" (входит в группу ВТБ) и страховой компании "Росгосстрах" (материал есть в распоряжении ТАСС).

"41% россиян мечтают поменять жилье в городе на дом за городом или даже переехать в другой регион подальше от городской суеты. Чаще всего такие мечты посещают жителей Урала (47%), реже других - Северного Кавказа (32%). При этом 31% привязаны к работе в городе и не хотят никуда переезжать (на Дальнем Востоке 38%, в Сибири 27%). Уже живут за городом 12% опрошенных, 16% затруднились ответить на вопрос о возможном переезде за город", - говорится в сообщении.

Из тех, кто хотел бы переехать за город, 31% предпочли бы место недалеко от города, где проживают сейчас. 21% мечтают о доме на юге России - в Краснодарском крае, на Кавказе или в Крыму. 3% хотели бы переехать на русский север, столько же - на Дальний Восток. 6% мечтают о переезде в другую страну (на Дальнем Востоке 11%, в Южном федеральном округе 2%).

Согласно результатам опроса, 14% респондентов хотели бы переехать за город в течение 1-2 лет, 12% - в течение 2-3 лет, еще 12% - в течение 5 лет. 8% собираются сделать это не ранее чем через 5-7 лет, столько же - после ухода на пенсию. 15% затруднились с ответом о сроках возможного переезда.

Кроме этого, 5% респондентов сообщили, что на переезд за город им необходимо до 500 тыс. рублей, столько же опрошенных хотели бы уложиться в 500 тыс. - 1 млн рублей. 9% полагают, что переезд обойдется в 1-3 млн руб, 16% - в 3-5 млн, столько же опрошенных отводят на это 6-10 млн. 9% оценили переезд за город в 10-15 млн, 3% - в 16-20 млн, еще 6% считают, что это будет стоить свыше 20 млн рублей.

Опрос проводился 7-12 сентября во всех макрорегионах РФ по репрезентативной выборке среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.