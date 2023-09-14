14 сентября, 06:15

"Ъ": Газпромбанк может приобрести сеть торговых центров "Мега"

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

По данным издания, оценочная стоимость активов составляет порядка $2,85 млрд

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Структура Газпромбанка стала основным претендентом на покупку сети торговых центров "Мега" у шведской Ingka Centres. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Согласно публикации, структура Газпромбанка претендует на покупку сети торговых центров "Мега" у шведской Ingka, оценочная стоимость этих активов составляет порядка $2,85 млрд. Всего в разных регионах 14 таких торговых центров, а их общая площадь составляет 2,3 млн кв. м. Структура банка, заинтересованная в покупке, уже имеет объекты коммерческой недвижимости, у нее также сохранились способы расчетов с иностранными контрагентами.

В Ingka Centres рассказали газете, что компания рассматривает разные варианты для торговых центров. В Газпромбанке не ответили на запрос издания. 

Теги:
Россия
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