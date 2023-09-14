WSJ: Raytheon сорвала сделку с саудовским партнером из-за его возможных связей с РФ и КНР

По данным издания, многие другие западные компании также пересматривают свои сделки с саудовскими коллегами на ранних этапах

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Американская оборонная компания Raytheon Technologies (также известная как RTX Corporation) разорвала многомиллиардную сделку с саудовской компанией Scopa из-за ее возможного сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, многие другие западные компании, такие как итальянские Fincantieri и Beretta Defense Technologies, сейчас также пересматривают свои сделки с саудовскими коллегами на ранних этапах, поскольку опасаются, что те могут напрямую взаимодействовать с российскими или китайскими предприятиями.

Неудачные переговоры RTX с рядом саудовских компаний, в том числе Scopa, демонстрируют, по мнению издания, трудности, с которыми сталкивается Эр-Рияд в отношениях с Москвой и Пекином. То, что саудовские компании ведут бизнес с предприятиями, подпавшими под санкции, вызывает опасения у американских партнеров: во-первых, это может способствовать ослаблению санкционного давления на РФ и КНР, а во-вторых, США опасаются утечки своих секретных военных технологий и их попадания в руки Москвы и Пекина. Срыв переговоров между RTX и Scopa также показывает, что страны и компании, которые хотели бы поддерживать контакты одновременно и с США, и с их основными соперниками, теперь должны выбрать сторону, отмечает газета.

Со своей стороны глава Scopa Мухаммед Аладжлан утверждает, что его компания не взаимодействует с российскими партнерами, подпавшими под западные санкции, а у китайских предприятий она лишь покупает сырье, которое использует потом в производстве боеприпасов и бронетехники. Аладжлан также заявил, что некоторые американские компании по-прежнему продолжают поддерживать контакты со Scopa, и выразил надежду, что возможности для сотрудничества с партнерами из США не иссякнут.

RTX и Scopa подписали в 2022 году документы о создании в Саудовской Аравии предприятия, которое должно было производить комплексные системы ПВО, которые смогли бы перехватывать дроны и ракеты, обладающие различной скоростью и высотой полета. Стороны планировали инвестировать в предприятие не менее 25 млрд долларов.

Scopa впервые продемонстрировала свою продукцию на выставку вооружений в 2022 году. Согласно информации, размещенной на сайте компании, Scopa видит свою цель в создании "экологически чистой военной промышленности" и стремится не только удовлетворить потребности ВС Саудовской Аравии, но и выйти на глобальные рынки. Со своей стороны The Wall Street Journal утверждает, что компания была основана наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и тесно связана с Суверенным фондом Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF). Хотя дочерние компании Scopa не принадлежат государству, они также будут в своей деятельности опираться на особенности внешней политики королевства, отмечает издание.