Объем инвестиций в создание промпарков в России за более чем 10 лет превысит 2 трлн рублей

Как сообщили в Минпромторге, в стране сейчас насчитывается более 400 индустриальных парков и технопарков "действующих и создаваемых"

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций резидентов в создание инфраструктуры промышленных и технопарков в России за более чем 10 лет превысит 2 трлн рублей после подведения итогов 2023 года. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Леонид Данилов.

"На текущий момент более 400 индустриальных парков и технопарков действующих и создаваемых мы сейчас насчитываем по всей стране. В этом году, вот мы с 2011 года ведем статистику объема инвестиций, которые удалось привлечь благодаря созданию парковых территорий, мы рассчитываем, что этот объем инвестиций резидентов превысит цифру в 2 трлн рублей. <…> Если говорить про прошлый год - это где-то порядка 200 млн рублей. За этот год <...>, думаю, что примерно такого же порядка будут объемы вложений. Речь идет об инвестициях именно резидентов парков", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что Минпромторгу удалось за последние пару лет наладить конструктивный диалог со всеми федеральными ведомствами, которые так или иначе вовлечены в создание парков сейчас. "Помимо нас, это традиционно Минэкономразвития, Минсельхоз России - у них не так давно появилась новая мера поддержки агротехнопарков. Мы сейчас пришли к такому формату, когда унифицировали, по сути, все нормативные акты с точки зрения терминологической базы и требований. Соответственно, все парки и технопарки, которые претендуют на федеральные меры поддержки, включаются в федеральный реестр. <...> Ежегодно 20-30 проектов удается поддерживать", - добавил он.