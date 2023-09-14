Мишустин освободил от должности замминистра цифрового развития Пака по его просьбе

На эту должность назначили начальника департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента РФ Алену Руденко

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил статс-секретаря - замминистра цифрового развития РФ Олега Пака от занимаемой должности по его просьбе. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на офциальном интернет-портале правовой информации.

На место Пака назначили начальника департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий государственно-правового управления президента РФ Алену Руденко.

Пак работал в Минцифры с 2012 года. Согласно данным, представленным министерством, Пак, отвечавший за создание IТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу, внедрение цифровых избирательных технологий, внедрение технологий электронной подписи, новых технологий и систем цифровой идентификации, переходит на работу в "Ростелеком". "На новом месте работы Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за реализацию проектов по развитию "Госуслуг" и платформы "Гостех", созданию ключевых государственных информационных систем", - отмечается в сообщении.

Руденко, в свою очередь, согласно данным министерства, на предыдущем месте работы занималась обеспечением законопроектной деятельности. "Алена Руденко вела правовую экспертизу проектов федеральных законов, распоряжений и указов президента, направленных в том числе на регулирование в сфере IТ", - добавили в министерстве.