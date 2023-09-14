"Роснефть" и Минвостокразвития договорились о сотрудничестве на Дальнем Востоке

Оно предусматривает создание благоприятных условий для проектов компании

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и Минвостокразвития договорились о создании благоприятных условий для проектов компании на Дальнем Востоке. Это соглашение подписано на полях VIII Восточного экономического форума, говорится в сообщении "Роснефти". Подписи под документом поставили глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Роснефть" реализует на Дальнем Востоке несколько проектов, имеющих стратегическое значение не только для социально-экономического развития дальневосточных регионов, но и экономики страны в целом.

"Соглашение с Минвостокразвития предусматривает взаимодействие сторон по созданию благоприятных условий для проектов компании, в том числе геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на месторождениях "Роснефти", развития нефтеперерабатывающих и других активов компании на Дальнем Востоке", - отмечается в сообщении.

Стороны также договорились о проведении совместных мероприятий для привлечения квалифицированных кадров на предприятия региона.

Одними их ключевых проектов компании также является строительство судостроительного комплекса "Звезда" в Приморском крае, создание Приморского металлургического завода и Инжинирингового центра на острове Русский.