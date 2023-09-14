Минфин РФ: угроза вторичных санкций утратила большое значение для экономики России

Как заявили в ведомстве, проблема пока существует только на внешнем периметре для тех, кто занимается внешней кооперацией

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Угроза введения дополнительных вторичных санкций утратила серьезное воздействие на российскую экономику, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев. Такое мнение он выразил в ходе дискуссии "Конфискация российских активов: пределы обострения" на площадке клуба "Валдай".

"В целом, глядя на всю эту картину, мне кажется произошел переход количества в качество. Если раньше вторичными санкциями можно было запугивать российский бизнес, то сейчас, если эта угроза и имеет какой-то смысл, она в некотором смысле утратила большое значение", - сказал он.

Тимофеев уверен, что давить на Россию уже относительно бесполезно. По его мнению, проблема пока существует только на внешнем периметре для тех, кто занимается внешней кооперацией.

"Больше или меньше будет, особенно на предприятия, которые действуют внутри российской экономики, будут они под санкциями, или не будут, они будут также функционировать. Проблема есть на внешнем периметре. Потому что тем же китайцам, индусам, или другим контрагентам РФ, не очень хорошо взаимодействовать. Они вторичных санкций опасаются. Поэтому вторичные санкции - это все-таки такой инструмент для изоляции России, но не для того, чтобы вмешиваться в российскую экономику", - заключил представитель Минфина.