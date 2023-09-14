В Рослесхозе считают, что реализация климатических проектов усилит охрану и защиту лесов

Это также повысит эффективность управления ими, отметил замглавы ведомства Александр Панфилов

ИРКУТСК, 14 сентября. /ТАСС/. Реализация климатических проектов позволит повысить эффективность управления лесами, усилить их охрану и защиту. Об этом сообщил замглавы Рослесхоза Александр Панфилов, выступая на форуме "Леса России".

"В том числе, в лесах повысятся меры пожарной безопасности, будут созданы региональные центры авиационной охраны лесов от пожаров, а также увеличены штаты сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Кроме того, будут значительно увеличены площади лесовосстановления", - отметил Панфилов.

Лесоклиматические проекты

В лесах могут реализовывать климатические проекты, связанные с охраной лесов от пожаров, лесовосстановлением и лесоразведением, охраной лесов от вредителей и болезней и применением новых технологий лесного хозяйства. 8 сентября 2023 года в реестре углеродных единиц был зарегистрирован первый такой проект. Он реализуется Рослесинфоргом и "Ванинским центром лесоводства" на Сахалине. В его рамках за пять лет будет высажено более 29 млн лиственниц, что позволит поглотить 1,5 млн тонн СО2-эквивалента.

"Климатические проекты в лесах являются эффективным инструментом для долгосрочного депонирования углерода, что способствует снижению углеродного следа", - отметил начальник Управления науки и международного сотрудничества Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Дмитриев.

При этом в рамках стратегического планирования по увеличению показателей поглощающей способности лесов в федпроекте "Сохранение лесов" отсутствуют мероприятия, направленные на достижение поставленных плановых значений, предлагается их добавить, сообщил руководитель проектного офиса по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" Александр Зыков.

Ранее Рослесхозом был подготовлен законопроект для реализации климатических проектов в лесах, он находится на рассмотрении в правительстве РФ. Целью является обеспечение упрощенного доступа в лес инвесторам и создание механизмов для воплощения таких проектов.

Федеральный форум "Леса России" проходит в Иркутске 13-14 сентября. Для решения актуальных вопросов лесной отрасли собрались более 500 человек. Регион посетят представители Рослесхоза, Минпромторга и Минприроды России.