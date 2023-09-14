Украина получит от США новый грант в размере $1,25 млрд

По данным Министерства финансов Украины, средства направят на поддержку незащищенных слоев населения, а также работающих на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Украина получит от США очередной грант в размере $1,25 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

"Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова подписала протокол переговоров о привлечении в госбюджет гранта в размере $1,25 млрд от Соединенных Штатов Америки. <...> Средства будут направлены на поддержку незащищенных слоев населения, а также работающих на обеспечение выполнения функций государства и предоставления образовательных и медицинских услуг", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Там добавили, что в рамках проекта, согласно которому выдается грант, "Министерство финансов Украины привлекло грантов и ссуд на общую сумму $19,5 млрд".

31 июля украинский кабмин сообщил о том, что США выделили Украине грант в размере более $1 млрд для частичной компенсации расходов госбюджета. Как уточнили в кабмине, грант был предназначен для частичной компенсации не связанных со сферой безопасности и обороны расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных.