Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту пройдет с 22 по 24 ноября

Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey, организованная Сбербанком, пройдет с 22 по 24 ноября, сообщила пресс-служба банка.

"Восьмая международная конференция по ИИ и машинному обучению AI Journey 2023 пройдет с 22 по 24 ноября и соберет ведущих российских и международных экспертов. Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи", - говорится в сообщении.

В 2022 году на конференции выступили более 150 спикеров из 50 научных и бизнес-организаций, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, добавив, что трансляцию мероприятия посмотрели зрители из 193 стран мира.

"Международная конференция AI Journey стала традицией для научного сообщества нашей страны. ИИ наделяет человека поистине сверхвозможностями, помогает раскрывать новые таланты, познавать неизведанное и совершать великие открытия. ИИ позволяет нашим разработчикам создавать топовые продукты, конкурентоспособные на мировой арене", - пояснил Ведяхин, его слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в этом году участники конференции смогут услышать выступления ведущих экспертов в рамках трех тематических треков - наука, бизнес и общество. Также посетители получат возможность познакомиться с практиками и кейсами внедрения ИИ в различных отраслях экономики и такими передовыми технологиями, как компьютерное зрение, речевая аналитика, графы, большие языковые модели и генеративный ИИ.

Кроме того, на площадке обсудят вопросы регуляторики и этики, роль ИИ в создании решений на благо общества и устойчивого развития. По традиции на мероприятии будут подведены итоги открытого отбора научных статей AI Journey Science и международных онлайн-соревнований по искусственному интеллекту AI Challenge и AIJ Contest.