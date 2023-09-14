Мосбиржа перевела в режим дискретного аукциона более 50 акций второго и третьего эшелонов

Среди них - акции корпорации "Иркут", ПАО "Павловский автобус", "Ютэйр" и ПАО "Владимирский химический завод"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям более 50 российских компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Среди них - акции корпорации "Иркут" (тикер: IRKT), "Русолово" (ROLO), "Ютэйр" (UTAR), ПАО "Павловский автобус" (PAZA), ПАО "Владимирский химический завод" (VLHZ), и ТГК-2 (TGKB). По состоянию на 13:30 мск бумаги компаний падали на 20-30%.

Завершение дискретного аукциона и возобновление торгов планируется в 13:28-13:46 мск в зависимости от акции.