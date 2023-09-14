В Татарстане владельцев электромобилей освободят от транспортного налога с 2024 года

Льгота будет действовать до 31 декабря 2028 года

КАЗАНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Владельцы электрокаров в Татарстане получат налоговые льготы с 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект принял Госсовет Татарстана.

"Законопроект о внесении изменений в статью 6 республиканского закона о транспортном налоге был принят сегодня на заседании Государственного совета в первом чтении и в целом. Законопроект предоставляет льготу по транспортному налогу владельцам транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями", - сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Как уточняет пресс-служба со ссылкой на депутата Ильдара Шамилова, документ освобождает владельцев легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, грузовых автомобилей, оснащенных только электрическими двигателями, от уплаты транспортного налога с 1 января 2024 года до 31 декабря 2028 года. С 1 января 2029 года до 31 декабря 2030 года законопроектом предоставляется льгота в размере 50% от налоговых ставок.

"В настоящее время электромобили - не самый распространенный вид транспорта, в связи с чем ожидаемые потери бюджета составят порядка 2,9 млн рублей. Данная преференция будет стимулировать налогоплательщиков к покупке экологически чистого транспорта, тем самым способствовать развитию рынка электромобилей и экологическому обновлению транспортной системы республики. В свою очередь, это приведет к снижению вредных выбросов в окружающую среду и уменьшению нагрузки на дороги", - цитирует пресс-служба депутата госсовета, члена комитета по бюджету, налогам и финансам Рифнура Сулейманова.

В ближайшее время законопроект направят на подписание главе Республики Татарстан.