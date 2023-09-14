Комитет Думы одобрил ко II чтению проект о штрафах за навязывание потребителю допуслуг

Профильный комитет поддержал поправку, согласно которой штраф для должностных лиц предлагается установить в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.

Документ внесли 27 июня 2022 года депутаты ЛДПР Иван Сухарев и Сергей Каргин. В первом чтении он был принят 13 июня 2023 года. Авторы предлагали дополнить новыми положениями статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей). Речь шла о случаях, когда продавец навязывает потребителю до заключения договора о приобретении основных товаров, работ или услуг приобретение за отдельную плату дополнительных товаров, работ или услуг (в том числе заключение иных договоров), приобретение которых "обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров".

За подобные нарушения законопроектом предусматривался административный штраф для должностных лиц в размере двукратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг), а для юридических лиц - в размере трехкратной стоимости дополнительно навязанных товаров (работ, услуг). Ко второму чтению профильный комитет поддержал поправку, согласно которой штраф для должностных лиц предлагается установить в размере от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Также законопроектом предлагалось ввести санкции за необоснованный отказ в рассмотрении либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Для должностных лиц штраф устанавливался в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 250 тыс. до 1 млн рублей. Поправками ко второму чтению комитет рекомендовал снизить штрафы, установив на уровне от 15 тыс. до 30 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.