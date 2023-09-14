Минприроды: платформа чистых технологий стран БРИКС полноценно заработает в 2024 году

Для ее наполнения Россия инициировала зонтичную программу "Чистые реки БРИКС", сообщили в ведомстве

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 сентября. /ТАСС/. Платформа экологически чистых технологий стран БРИКС полностью заработает в 2024 году, сообщила начальник отдела сотрудничества по линии межправительственных комиссий Департамента международного сотрудничества Минприроды России Ирина Кузнецова в ходе международной конференции в Карельском научном центре РАН.

"Одна из ключевых российских инициатив в рамках БРИКС - это платформа экологически чистых технологий, она же платформа BEST (сокр. от BRICS Environmentally Sound Technology Platform - прим. ТАСС)". Это универсальная площадка, где каждая из стран объединения определяет приоритетную для себя тематику с учетом своих экологических, экономических, социальных факторов и выдвигает ее в качестве инициативы. Так, каждая страна становится движущей силой по выбранному ею направлению. Мы рассчитываем, что в 2024 году этот механизм уже заработает в полную силу", - сказала представитель Минприроды России на конференции "Региональное сотрудничество БРИКС: вопросы рационального природопользования - экология, просвещение, туризм".

Для наполнения платформы Российская Федерация инициировала зонтичную программу "Чистые реки БРИКС". Она направлена на улучшение состояния водных бассейнов. Минприроды России предложило особо сосредоточить внимание на глобальной проблеме пластикового мусора в водной среде, а также разработало матрицу для обмена опытом стран.

"В ходе девятой встречи министров (в июне 2023 года - прим. ТАСС) наши партнеры поддержали выдвигаемые нами инициативы и пути их реализации. Мы убеждены, что программа "Чистые реки БРИКС" заложит основу для двустороннего и многостороннего взаимодействия по оздоровлению водных бассейнов в странах БРИКС. Наши китайские партнеры через платформу BEST предполагают координировать свою инициативу партнерства в интересах устойчивого развития окружающей среды в городах", - отметила Кузнецова.