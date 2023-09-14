Жапаров предложил странам Центральной Азии возобновить соглашение по водным ресурсам

Президент Киргизии отметил, что речь идет о соглашении "об использовании водных и энергетических ресурсов рек Нарын и Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года "

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам Центральноазиатского региона возобновить соглашение, касающееся общего использования водно-энергетического потенциала.

"Предлагаю возобновить и усовершенствовать сотрудничество в рамках соглашения об использовании водных и энергетических ресурсов рек Нарын и Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами", - сказал он на проходящей в Душанбе Пятой консультативной встречи руководителей стран Центральной Азии. Президент подчеркнул, что киргизская сторона готова к взаимовыгодному сотрудничеству по всему спектру водно-энергетических вопросов. Жапаров также инициировал создание в Бишкеке центра по внедрению в регионе энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

В 1998 году государства Центральной Азии подписали соглашение о сбалансированном использовании водного потенциала трансграничных рек, однако впоследствии стороны частично прекратили соблюдение его условий.