В Чехии до 2 октября ожидают инициатив от участников тендера на расширение АЭС "Дукованы"

Установленный первоначально срок подачи предложений был продлен на две недели

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Предложения по возведению нового энергоблока на АЭС "Дукованы" на юго-востоке Чехии от западных компаний - участников соответствующего тендера должны поступить до 2 октября. Установленный первоначально срок их подачи был продлен на две недели. Об этом сообщило информационное агентство CTK.

Национальная энергетическая компания СEZ, являющаяся оператором действующих в стране АЭС, удовлетворила просьбы участников тендера продлить срок подачи откорректированных предложений по строительству энергоблока, отметило агентство.

В тендере задействованы американская корпорация Westinghouse, французская компания EDF и южнокорейская KHNP. Стоимость контракта на возведение энергоблока оценивается примерно в 160 млрд крон (около €6,5 млрд). Он должен быть сооружен не позже 2036 года.

В Чехии, кроме АЭС "Дукованы", действует АЭС "Темелин" (юг республики). Обе они были построены при содействии СССР. Их реакторы работают пока на топливе от компании Росатома ТВЭЛ. Со следующего года его поставщиками станут компании стран Запада.