ОПЕК считает рискованным прогноз о пике спроса на ископаемое топливо до 2030 года

Как заявили в организации, последовательные и основанные на данных прогнозы не подтверждают это утверждение

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти не согласна с прогнозами Международного энергетического агентства (МЭА) о пике спроса на ископаемое топливо в мире до 2030 года, считает подобные прогнозы опасными. Об этом говорится в сообщении организации.

ОПЕК отмечает, что последовательные и основанные на данных прогнозы не подтверждают утверждение, что спрос на основные виды ископаемого топлива начнет снижаться уже в этом десятилетии. "Крайне рискованно и непрактично игнорировать ископаемое топливо или предполагать, что оно находится в начале своего конца. В прошлые десятилетия часто звучали призывы к пиковому предложению, а в более поздние времена - к пиковому спросу. Но, очевидно, ни один из них не материализовался", - говорится в заявлении организации. Опасность таких прогнозов и разница с прошлым сегодня состоит в том, что они часто сопровождаются призывами прекратить инвестиции в новые нефтегазовые проекты, указали в ОПЕК.

"Подобные сообщения только приводят к эффектному провалу глобальной энергетической системы. Это приведет к энергетическому хаосу потенциально беспрецедентного масштаба с ужасными последствиями для экономики и миллиардов людей во всем мире", - считает генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс. В ОПЕК отметили, что подобные взгляды на ископаемое топливо основаны скорее на идеологии, чем на фактах. Они также не принимают во внимание технологический прогресс, которого отрасль продолжает добиваться в области решений, способствующих сокращению выбросов. Кроме того, подобный взгляд не признает, что ископаемое топливо продолжает составлять более 80% мирового энергобаланса, как и 30 лет назад, или что энергетическая безопасность, которую оно обеспечивает, имеет жизненно важное значение, указали в организации.

Об инновациях и энергобезопасности

В сообщении также говорится, что технологические инновации являются ключевым направлением деятельности ОПЕК, поэтому страны - члены организации вкладывают значительные средства в водородные проекты, объекты по улавливанию и хранению углерода, циркулярную углеродную экономику, а также в возобновляемые источники энергии. Во многих обществах вновь появилась потребность в энергетической безопасности и экономическом развитии, которые должны идти рука об руку с сокращением выбросов. В свою очередь, это привело к переоценке некоторыми политиками своего подхода к путям энергетического перехода.

"Осознавая, что перед миром стоит задача искоренить энергетическую бедность, удовлетворить растущий спрос на энергию и обеспечить доступность энергии при одновременном сокращении выбросов, ОПЕК не игнорирует никакие источники энергии или технологии. И считает, что все заинтересованные стороны должны сделать то же самое и признать нехватку и дефицит энергии, долгосрочные энергетические реалии", - отметил Хайсам аль-Гайс.

Ранее исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бирол в авторской статье в газете Financial Times выразил мнение, что спрос на основные виды ископаемого топлива начнет снижаться уже в нынешнем десятилетии на фоне быстрого развития зеленой энергетики и появления электромобилей.