14 сентября, 13:05

Мирзиёев предложил создать в Центральной Азии полноценную зону свободной торговли

Президент Узбекистана также заявил о необходимости гармонизации национальных законодательств

ДУШАНБЕ, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе Пятой консультативной встречи глав государств Центральной Азии предложил создать в регионе полноценную зону свободной торговли.

"Торгово-экономическое сотрудничество является основным драйвером регионального партнерства и интеграции, мы в Узбекистане создаем для этого все необходимые условия всем странам региона, считаем, что в целях увеличения объемов товарооборота необходимо формирование полноценной зоны свободной торговли без изъятия и ограничений", - сказал Мирзиёев. Он также предложил принять комплексную региональную программу, предусматривающую формирование в регионе устойчивых логистических цепочек, запуск региональных площадок электронной торговли, открытие приграничных центров торговли и кооперации.

По его мнению, необходима также гармонизация национальных законодательств и устранение барьеров во взаимной торговле, создание единых электронных платформ таможенного администрирования, предусматривающего определение происхождения товаров, их санитарного и фитосанитарного контроля. 

Теги:
УзбекистанМирзиёев, Шавкат Миромонович
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