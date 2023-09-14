Инвесторы из Индии вложат более 1 млрд рублей в фармзавод в Дубне

Благодаря реализации проекта для жителей области создадут 200 новых рабочих мест

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Индийская компания ООО "Эдвансд лайфсайенс" разместит фармацевтическое производство на территории особой экономической зоны "Дубна", инвестиции в проект превышают 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Построить новый завод с центром разработки лекарственных препаратов и складом готовой продукции планируют за три года, а выпуск продукции планируют начать уже во второй половине 2026 года. Инвестор намерен вложить в проект 1,1 млрд рублей. Благодаря его реализации для жителей Подмосковья создадут 200 новых рабочих мест", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что инвестором выступает индийская компания ООО "Эдвансд лайфсайенс".

На предприятии запланировано производство фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов, предназначенных для терапии рака легких, молочной железы, щитовидной железы, других онкологических заболеваний.

Как отмечается в материале, площадь будущего объекта составит более 10 тыс. кв. м. Для реализации проекта управляющей компанией ОЭЗ "Дубна" уже подобран и согласован с компанией участок в 1 га.