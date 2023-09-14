IT-сектор представят почти треть от числа всех компаний-участниц форума TNF в Тюмени

В форуме примут участие компании 34 регионов России, а также компании из-за рубежа

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Почти треть компаний, которые заявлены для участия на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени, представляют сферу IT, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции по итогам единого дня голосования.

"Почти треть компаний, которые заявились на форум, это компании в сфере IT. Потому что сегодня для нефтегазового сектора цифровизация очень важна, в том числе и технологическая независимость в сфере программного обеспечения важна, ну и, конечно, кибербезопасность - вопрос номер один, поэтому такой интерес к этой части большого глобального рынка", - сказал он.

Также он отметил, что на участие в технологических днях форума заявлены компании, представляющие 34 региона России, а также на форуме будут присутствовать делегации из Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Саудовской Аравии, и другие ключевые партнеры.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум пройдет с 18 по 21 сентября в Тюмени. В 2022 году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.