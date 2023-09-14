Эксперт: ни одна из ЦУР ООН не будет достигнута к 2030 году при нынешних темпах прогресса

В среднем только около одной пятой задач ЦУР находятся на пути к решению, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. При нынешних темпах развития ни одна из целей устойчивого развития (ЦУР) ООН не будет достигнута к 2030 году. Об этом сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

На полях ВЭФ Ведяхин модерировал сессию, посвященную реализации ESG-стратегии странами БРИКС. Участники дискуссии отметили, что коалиция открывает широкие возможности для реализации потенциала в сфере ЦУР. В частности, через совместное развитие политики в области ESG удастся решить проблемы голода, продовольствия и социального неравенства, актуальные для ряда стран - участниц БРИКС и обозначенные целями устойчивого развития ООН.

"В мире третий год подряд фиксируется стагнация в достижении целей устойчивого развития ООН. При нынешних темпах прогресса ни одна из ЦУР не будет достигнута к 2030 году. В среднем только около одной пятой задач ЦУР находятся на пути к решению", - сказал Ведяхин.

По его словам, за предыдущие 10 лет всего в мире были выделены $4,8 трлн на решение климатических задач, а с 2030 года такая же сумма будет необходима ежегодно.

"Чтобы удержать изменение климата от действительно катастрофических последствий, необходима трансформация ключевых систем - энергетической, транспортной, жилищно-коммунальной, пищевой и промышленной. Для этого нужна социальная координация в беспрецедентных масштабах, чтобы эти изменения не конкурировали за одни и те же ограниченные ресурсы", - сказал собеседник агентства. При этом он добавил, что экологические, социальные и управленческие аспекты играют центральную роль в устойчивом развитии различных секторов экономики.

Ранее со ссылкой на журнал Nature сообщалось, что, по мнению российских и зарубежных экспертов, странам - участницам ООН не удастся к 2030 году полностью реализовать ни одну из 17-ти целей устойчивого развития, сформулированных мировым сообществом в рамках Организации Объединенных Наций в 2015 году. Проведенный учеными анализ показал, что лишь 5 из 36 задач, входящих в 17 ЦУР ООН, близки к реализации.

О форуме

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.