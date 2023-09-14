В правительстве Калининградской области заявили, что регион обеспечен топливом

Заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов отметил, что поставки горючего в регион осуществляются без сбоев

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Калининградская область обеспечена топливом в достаточных объемах, поставки горючего в регион осуществляются без сбоев. Об этом заявил заместитель председателя областного правительства Александр Рольбинов по итогам совещания с топливно-энергетическими компаниями области.

"Губернатор поставил основные задачи - обеспечить стабильность поставок ресурсов, не допустить их дефицит и повышение цен в сравнении с регионами Северо-Запада. <…> У нас сформированы необходимые запасы топлива для обеспечения потребностей региона, все ресурсы продолжают поступать бесперебойно", - приводит его словам пресс-служба областного правительства.

В совещании приняли участие руководитель калининградского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Артур Демкин, операторы автозаправочных станций, владельцы парка хранения топлива, оптовые продавцы горючего. Обсуждались вопросы ценообразования и объемы поставок топлива в регион. Было отмечено, что в регионе наценка на топливо в рознице ниже, чем по СЗФО. Дополнительные расходы на транспортировку по сухопутному маршруту составляют около 5 рублей на литр, при этом разница в цене с другими регионами - 2-3 рубля. Часть затрат продавцы топлива берут на себя из-за сложившейся высокой конкуренции на областном рынке, отмечается в сообщении пресс-службы.

"Традиционный для Калининградской области паритет цен на рынке топлива выдерживается и в текущей ситуации. В нашем регионе стоимость объективно отражает обстановку в целом по стране. Мы за этим внимательно следим. Также находимся в контакте с коллегами из ФАС региона, которые проводят проверку формирования ценообразования от закупки до реализации потребителю", - сказал Рольбинов.

Ранее губернатор области Антон Алиханов, отвечая на вопросы жителей области в прямом эфире в социальной сети "ВКонтакте", отметил, что рост цен на топливо, так же как и во всей стране, происходит по объективным причинам. Он заверил, что областные власти во взаимодействии с ФАС и прокуратурой будут делать все зависящее от них, чтобы ситуация не ухудшалась и разница в цене между основной территорией страны и регионом не увеличивалась.

По его словам, основная доля горючего, как и ранее, завозится в область по железной дороге. Частично оно доставляется на паромах и танкерах.