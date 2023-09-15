СМИ: Украина обвинила Польшу в создании трудностей с транзитом зерна

По данным радиостанции RMF24, Киев считает, что Варшава намеренно проводила ветеринарные проверки, из-за чего увеличилось время ожидания на пограничных переходах до 12 дней

ТАСС, 15 сентября. Украина обвинила Польшу в намеренном препятствовании транзиту зерна во время заседания координационной платформы по украинскому экспорту. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат Евросоюза радиостанции RMF24.

"Ситуация возникла очень напряженная в связи с эмоциональностью украинской стороны", - подчеркнул он.

По информации радиостанции, Киев во время встречи обвинил Варшаву в намеренном проведении ветеринарных проверок, из-за которых увеличилось время ожидания на пограничных переходах до 12 дней. Польша, в свою очередь, представила данные, свидетельствующие о росте украинского экспорта во время действующих ограничений.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотят продления эмбарго по крайней мере до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.

12 сентября пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил телеканалу Polsat, что Польша готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, если Евросоюз откажется продлить такой запрет на период после 15 сентября. Как заявлял премьер Польши Матеуш Моравецкий, Варшава не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет своих границ, каким бы ни было решение брюссельских чиновников. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил обратиться во Всемирную торговую организацию, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна.