Турция рассчитывает на запуск АЭС "Аккую" в 2024 году

Станцию строит "Росатом"

АНКАРА, 15 сентября. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что первая в республике атомная электростанция "Аккую", которую строит госкорпорация "Росатом", начнет работать в следующем году. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС.

"Если взглянуть на цифру, которую я вам назвал, - 60 гВт возобновляемых источников энергии до 2035 года. Сегодня у нас есть 22 тыс. МВт, которые мы установили за последние 12-15 лет за счет солнечной и ветровой энергии. Через 12 лет мы должны утроить эту мощность для будущих нужд. Кроме того, нам необходимо увеличить мощность соединений с соседними странами, а это требует нового набора сетей, и я называю это "мегасети", но на сегодняшний день у нас есть определенный потенциал в нашей системе для поглощения возобновляемых источников энергии. К тому же, если вы поставите какую-то базовую генерацию, например атомную, а мы надеемся, что АЭС "Аккую" начнет работать в следующем году, то это даст 9-10 ТВтч базовой энергии из чистых источников. Таким образом, больше базовой нагрузки означает больше возобновляемых источников энергии, которые можно интегрировать в сеть", - подчеркнул он.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Госкорпорация "Росатом" является мажоритарным акционером компании Akkuyu Nükleer, принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели BOO (Build-Own-Operate, строй - владей - эксплуатируй).