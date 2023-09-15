FT: цены на урановый концентрат достигли максимума на фоне возрождения ядерной энергетики

По данным газеты, за минувший месяц цены повысились сразу на 12% до $65,5 за фунт

ЛОНДОН, 15 сентября. /ТАСС/. Стоимость уранового концентрата достигла рекордного уровня за последние 12 лет, со времени аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитическую компанию Uranium Exchange Company.

По ее данным, цены повысились за минувший месяц сразу на 12% до $65,5 за фунт (0,45 кг), преодолев прошлогодний пик, в связи "с возрождением ядерной энергетики". Спрос на концентрат значительно возрос на фоне стремления правительств целого ряда стран увеличить инвестиции в ядерную энергетику и продлить срок службы устаревших реакторов с целью укрепления энергетической безопасности.

Согласно оценке FT, "веха в изменении цен на уран знаменует собой большой шаг на пути к возрождению атомной энергетики в качестве важнейшего безуглеродного источника электроэнергии... в глобальных усилиях по борьбе с климатическими изменениями, роль которой была подорвана ядерной катастрофой на "Фукусима-1".

Главное внимание сейчас обращено "на энергетическую безопасность с акцентом на чистую энергетику", заявил Грант Айзек, финансовый директор канадской компании Cameco, второго по величине производителя урана в мире. "Времена приобретения урана за $40, как, вероятно, и за $50 и $60 прошли, нам понадобится новая [планка]", - отметил он. Исполнительный директор брокерской компании Ocean Wall Ник Лоусон не исключает, что "дисбаланс между спросом и предложением, усугубляемым сейчас геополитикой", приведет к росту спотовых цен на урановый концентрат до $200 к 2025 году.

Снижение спроса и цен на урановый концентрат после аварии на японской АЭС, как напоминает газета, привело "к прекращению реализации новых горнодобывающих проектов, что и поспособствовало сейчас росту цен". По мнению главы компании WMC Energy, занимающейся торговлей сырьевыми товарами, Пера Джандера, "в ближайшие пару лет отрасли грозит кризис". "Мы не только возвращаемся к уровню, существовавшему до Фукусимы, но уже превосходим его по темпам ядерных разработок во всем мире", - добавил он.

Всемирная ядерная ассоциация (World Nuclear Association, WNA) пересмотрела недавно в сторону значительного повышения прогнозы относительно вклада ядерной энергетики в мировое производство электроэнергии и спрос на уран. По оценке WNA, более 140 реакторов смогут работать дольше, чем ожидалось ранее, а к 2040 году появятся малые модульные реакторы мощностью 35 ГВт, что потребует освоения новых рудников для удовлетворения спроса на уран, который удвоится до 130 тыс. тонн в год.

Об аварии на японской АЭС

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч человек. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за объема (в баках ее скопилось примерно 1,34 млн тонн). В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, но еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).

24 августа оператор АЭС компания Tokyo Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу в океан первой партии воды. Спустя два дня TEPCO объявила, что не обнаружила трития в образцах воды, собранных в 10 различных зонах в радиусе 3 км от места слива. Управление рыболовства Японии не нашло следов трития в рыбе, выловленной в радиусе 5 км от места сброса. К 31 марта 2024 года с АЭС планируется слить около 31,2 тыс. тонн такой воды.