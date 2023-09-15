15 сентября, 08:22,
обновлено 15 сентября, 08:57

Reuters: страны G7 объявят о косвенном запрете на алмазы из РФ в ближайшее время

По данным издания, ограничение вступит в силу в январе

ТАСС, 15 сентября. Страны "Большой семерки", как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов. Об этом со ссылкой на представителя правительства Бельгии сообщило агентство Reuters.

По его данным, ограничение вступит в силу в январе.

В прошлом году США ввели запрет на импорт неограненных алмазов из России, а также алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что страны Группы семи, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года. 

Теги:
БельгияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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