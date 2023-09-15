15 сентября, 08:36,
обновлено 15 сентября, 08:52

ФАС может осенью завершить обсуждение условий мирового соглашения с металлургами

Глава ведомства Максим Шаскольский сообщил, что решение будут принимать, учитывая все факторы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает обсуждение условий для заключения мирового соглашения с НЛМК, ММК и "Северсталью" по делу о завышении цен на горячекатаный прокат, планирует завершить его этой осенью. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах конференции "Эволюция тарифного регулирования" глава ФАС Максим Шаскольский.

"По-прежнему обсуждаем условия, изучили показатели работы компаний необходимые для принятия решения по расчетам, обсуждаем, собираемся осенью завершить эту работу. <...> Ситуация нормальная, рабочая, ищем решение. Учитывая все факторы, будем принимать решение", - рассказал он. 

Теги:
РоссияШаскольский, Максим Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация