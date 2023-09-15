Промсвязьбанк выдал первый льготный кредит компании в ЛНР

Его выдали в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах по субсидируемой Минэкономразвития ставке

ЛУГАНСК, 15 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) выдал первый льготный кредит на 35 млн рублей коммерческой компании в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"ПСБ выдал первый кредит по льготной ставке компании из ЛНР. Финансирование в объеме 35 млн рублей для пополнения оборотных средств по льготной ставке 10% сроком на три года было предоставлено компании, которая занимается поставкой продуктов питания в региональные продовольственные сетевые супермаркеты и розничные магазины", - говорится в сообщении.

Кредит выдан в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах по субсидируемой Минэкономразвития ставке. Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП.

Ранее президент РФ Владимир Путин постановил обеспечить создание в Донецкой и Луганской народных республиках территориальных учреждений Банка России, а выполнявшие функции центральных и коммерческих банков преобразовать в общества с ограниченной ответственностью и присоединить к ПСБ.