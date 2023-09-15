Путин заявил о стабильности и надежности российской экономики

Президент пообещал подробно проинформировать своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о завершении процесса подготовки бюджета

СОЧИ, 15 сентября. /ТАСС/. Ситуация в российской экономике стабильная и надежная, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава Богу", - сказал российский лидер в начале беседы.

Он пообещал подробно проинформировать Лукашенко о завершении процесса подготовки бюджета. "У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать", - отметил Путин, подчеркнув, что состояние российской экономики отражается на взаимодействии в рамках Союзного государства.

Переговоры проходят в сочинской резиденции Бочаров Ручей. Это уже седьмая встреча Путина и Лукашенко в этом году, предыдущие шесть также проходили на территории России, последняя из них состоялась в конце июля в двухдневном формате. Тогда главы двух государств провели переговоры в Константиновском дворце, расположенном в Стрельне, посетили Кронштадтский морской собор, Музей военно-морской славы и остров Валаам.