15 сентября, 10:22

МЭР: "Золотая виза" может привлечь в экономику РФ около 225 млрд рублей инвестиций

В первые два года запуска программы ведомство рассчитывает на 300-400 обращений

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Золотая виза инвестора может привлечь в российскую экономику около 225 млрд рублей к 2030 году. Такую оценку дали в Минэкономразвития в ответ на запрос ТАСС.

Разработанный министерством механизм предоставления вида на жительство иностранным инвесторам в упрощенном порядке нацелен на предоставление статуса постоянного проживания для иностранных граждан.

"В первые два года запуска программы мы рассчитываем на 300-400 обращений, через четыре-пять лет планируем выйти на стабилизацию потока - не более 600-650 человек в год, что позволить привлечь в экономику к 2030 году совокупно порядка 225 млрд рублей инвестиций", - сообщили в министерстве. 

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