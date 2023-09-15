15 сентября, 10:35,
обновлено 15 сентября, 10:50

ЦБ назвал основной фактор ослабления рубля с начала 2023 года

По данным регулятора, им является высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Основным фактором ослабления российской национальной валюты с начала 2023 года является высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте, говорится в сообщении Банка России.

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"Высокий спрос на импорт при снизившемся экспорте - основной фактор ослабления рубля с начала 2023 года. В ближайшие кварталы спрос на импорт будет подстраиваться к произошедшему ослаблению рубля и принятым решениям по ключевой ставке", - отмечается в сообщении.

ЦБ отмечает, что перенос ослабления рубля в цены усиливается повышенными инфляционными ожиданиями. "Особенно сильно за последние месяцы увеличились ценовые ожидания предприятий. Выросли и инфляционные ожидания населения. Также повысились инфляционные ожидания профессиональных аналитиков на 2023 и 2024 годы, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%", - указывает регулятор. 

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